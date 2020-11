Ohne Weihnachtsmarkt: Größere Bedeutung für die Beleuchtung

Hannover/Bremen. Die Advents- und Weihnachtszeit wird wegen der Corona-Pandemie anders als früher. Da vielerorts in Niedersachsen keine Weihnachtsmärkte aufgebaut werden, soll vor allem die Beleuchtung für weihnachtliche Stimmung in den Innenstädten sorgen. "Die Weihnachtsbeleuchtung trägt auch in "normalen" Jahren schon maßgeblich zur festlichen Atmosphäre in der Innenstadt bei, aber natürlich ist sie in diesem Jahr noch wichtiger als sonst", sagte Friederike Töbelmann von der Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH. Klar sei dennoch: "Es wird eine andere Stimmung als wir sie gewöhnt sind."

Auch andere Städte wie Göttingen, Hildesheim, Braunschweig sowie die Landeshauptstadt setzen verstärkt auf Lichterglanz. "Es ist klar, dass der Weihnachtsmarkt, wie wir ihn kennen und wie er dieses Jahr nicht stattfinden kann, nicht ersetzt werden kann", sagte der Stadtsprecher aus Hannover Dennis Dix. Dennoch sei das Ziel, weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen.