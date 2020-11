9 mutmaßliche Kokainschmuggler in Haft: Geld beschlagnahmt

Hamburg. Nach einer Razzia gegen eine internationale Bande von Kokainschmugglern im Raum Hamburg und Bremen sitzen neun Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Bande soll rund zwei Tonnen Kokain von Südamerika nach Hamburg geschmuggelt haben, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg am Donnerstag sagte. Mit Hilfe von Fuhrunternehmern und Hafenmitarbeitern sei das Rauschgift aus Containern im Hamburger Hafen geholt und weiter in Europa verteilt worden.

Bei mehr als 30 Durchsuchungen von Wohnungen und Geschäftsräumen in Hamburg, dem südlichen Schleswig-Holstein und in Bremen seien am Mittwoch 2,5 Millionen Euro in bar, wertvoller Schmuck sowie ein teures Auto sichergestellt worden. Zudem pfändeten die Beamten Vermögenswerte im einstelligen Millionenbereich. Bundeskriminalamt und Staatsanwaltschaft veröffentlichten ein Foto, auf dem zwei Plastiksäcke mit Geldscheinbündeln zu sehen sind, die möglicherweise in einem Erdloch versteckt waren. Bei der Suche kam auch ein Spürhund zum Einsatz.

An dem Einsatz waren den Angaben zufolge mehr als 270 Beamten beteiligt, darunter Spezialkräfte. Gegen die gut organisierte Tätergruppierung sei seit August ermittelt worden.