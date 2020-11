Spargespräche: Kreuzfahrtschiffbauer Meyer

Papenburg. Beim Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft stocken die Gespräche über Sparmaßnahmen in der Corona-Pandemie. Zwar teilte die Geschäftsführung am Donnerstag in Papenburg an der Ems mit, bei Entgegenkommen der Belegschaft könne man die Beschäftigung für das Jahr 2021 garantieren. Für die Arbeitnehmer seien die geforderten Einschnitte aber unannehmbar gewesen, sagte Betriebsratschef Nico Bloem. Deshalb habe man die Gespräche vorläufig unterbrochen.

Weil die Kreuzfahrtbranche wegen Corona nahezu stillsteht, sind neue Ozeanriesen der Meyer-Werft derzeit nicht gefragt. Die Werft arbeitet ihre Aufträge langsamer ab, was nach Berechnung der Leitung ein um 40 Prozent niedrigeres Arbeitsvolumen bedeutet. "Um den Standort zu sichern, müssen wir unbedingt unser Einsparziel von 1,25 Milliarden Euro in Papenburg erreichen", sagte Jörg Heidelberg, Mitglied der Geschäftsleitung.

Bei den Gesprächen ging es nach Bloems Angaben um die Streichung des Weihnachtsgeldes 2020 und des Urlaubsgeldes 2021. Hauptstreitpunkt sei aber der Einsatz von Fremdfirmen auf der Werft. Nach Vorstellung der Leitung solle die Stammbelegschaft von 3600 Personen kommendes Jahr in Kurzarbeit bleiben, während Fremdfirmen die Arbeit machen. "Es gibt kein Beschäftigungsproblem", sagte Bloem. "Es geht nur um die Verteilung der Arbeit."

Auf der Meyer-Werft arbeiten immer mehrere Tausend Angehörige anderer Firmen. Spezialisten bauen Küchen, Heizungen oder die Theater; aber viele Werkvertragsarbeiter erledigen die gleiche Schiffbauarbeit wie die Stammbelegschaft. Die Meyer-Arbeitsplätze könnten nicht nur durch Kurzarbeit und den Abbau der Leistungen von Partnerunternehmen gesichert werden, teilte die Geschäftsführung mit. "Der Anteil von Eigen- und Fremdleistung muss gleichmäßig reduziert werden."