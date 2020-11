Gesundheitszustand der niedersächsischen Wälder schlecht

Hannover. Der Gesundheitszustand der niedersächsischen Wälder ist angesichts von Hitze und Trockenheit weiterhin sehr schlecht. Das geht aus dem neuen Waldzustandsbericht hervor, den Forstministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Donnerstag in Hannover vorlegte. "Der Witterungsverlauf brachte für unsere Wälder in diesem Jahr keine Entlastung, erneut war es zu warm und zu trocken", sagte sie. "Abgestorbene Bäume und entwaldete Flächen prägen leider das Landschaftsbild unserer Mittelgebirge."

Besonders schwer hat es laut Otte-Kinast die Wälder in Südniedersachsen getroffen: Alle Baumarten mit Ausnahme der Eichen hätten in den letzten drei Jahren an Vitalität eingebüßt, viele Fichten und alte Rotbuchen seien abgestorben.

"Die Schadensbewältigung und der klimagerechte Waldumbau stellen Forstbetriebe, Waldbesitzer und Forstwissenschaftler vor große Herausforderungen", sagte die Ministerin. "Gemeinsames Ziel ist und bleibt ein stabiler, arten- und strukturreicher Wald, der nachhaltig auf ökologischer Grundlage bewirtschaftet wird." Mit Fördergeldern von Bund und Land gehe es zunächst darum, die auch durch Stürme und Borkenkäfer-Befall entstandenen Kahlflächen wieder aufzuforsten.