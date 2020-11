Ursache für Feuer in Altstadt von Hann. Münden weiter unklar

Hann. Münden. Rund eine Woche nach dem Großbrand in der historischen Fachwerk-Altstadt von Hannoversch Münden in Südniedersachsen ist die Ursache weiter unklar. Laut Polizeiangaben vom Donnerstag konnten die Brandermittler das Geschäftshaus, in dem das Feuer nach derzeitigem Stand ausgebrochen war, bislang nicht betreten. Wann die Untersuchungen beginnen könnten, sei unklar.

Das Feuer hatte sich vergangenen Freitag auf mehrere Fachwerkhäuser ausgedehnt, einige wurden komplett zerstört. Der Schaden wurde zunächst auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Hinweise, dass das Feuer mit Absicht gelegt worden war, hatte es zunächst nicht gegeben.

Die Sonderkommission befrage derzeit Hausbewohner, den Eigentümer und weitere Zeugen, hieß es nun. Weil viele Passanten den Brand beobachtet hatten, geht die Polizei davon aus, dass davon Fotos und Videos existieren. Diese könnten den Ermittlern helfen.

In der historischen Altstadt von Hannoversch Münden kam es schon öfter zu folgenschweren Bränden. 2015 starb dabei ein Mann. 2008 richtete eine Feuersbrunst in der Altstadt einen Schaden von mehreren Millionen Euro an. Damals waren sieben Fachwerkhäuser aus dem 16. bis 19. Jahrhundert teils völlig zerstört worden.