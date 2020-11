Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Nordhorn. Ein 16 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Nordhorn (Kreis Grafschaft Bentheim) ums Leben gekommen. Der Jugendliche fuhr am Donnerstag nach Angaben der Polizei auf einem Radweg entlang einer Straße, als er mit einem Wagen kollidierte, dessen Fahrerin von dort auf eine Bundesstraße auffahren wollte. Weitere Details zum Unfallhergang, auch wer an der Stelle Vorfahrt gehabt hätte, nannte die Polizeisprecherin zunächst nicht. Der Radfahrer starb am Unfallort. Die 31 Jahre alte Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.