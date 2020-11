Hannover: Polizeipräsident begleitet Maskenpflichtkontrollen

Hannover Polizeipräsident Volker Kluwe hat am Mittwoch Beamte bei Kontrollen der Einhaltung der Maskenpflicht begleitet. Deutlich wurde dabei unter anderem in Gesprächen mit den Bürgern, dass es in der Landeshauptstadt für Passanten oft schwer zu erkennen ist, wo in den Einkaufsstraßen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss. Auch das Verwaltungsgericht Hannover hatte am Dienstag geurteilt, dass dies nicht überall erkennbar sei. Am Mittwoch wurde auch an Haltestellen und auf U-Bahnhöfen in Hannover verstärkt kontrolliert. Die allermeisten Menschen zeigten sich aber einsichtig, wenn sie auf Verstöße angesprochen wurden.