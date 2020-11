AfD-Abgeordnete gründen zweite Gruppe im Landtag

Hannover. Nach ihrem Austritt aus der AfD-Landtagsfraktion wollen die Abgeordneten Dana Guth, Stefan Wirtz und Jens Ahrends die Gruppe "Konservative Demokraten im Niedersächsischen Landtag" bilden. Das kündigten die drei am Mittwoch während der Landtagssitzung in Hannover an. Nach dem Austritt der drei war die Fraktion im September zerbrochen, da sie nicht mehr die erforderliche Mindestzahl von Mitgliedern hat. Die verbliebenen sechs Abgeordneten gründeten ihrerseits ebenfalls eine Gruppe, woraus sich nach der Landesverfassung aber keine besonderen Rechte ergeben.

Hintergrund der Austritte war ein Führungsstreit und die gescheiterte Wiederwahl von Guth zur Fraktionsvorsitzenden. Ahrends trat zwischenzeitlich aus der AfD aus, sitzt aber weiter als Abgeordneter im Landtag.