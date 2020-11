Corona-Schutz in Schulen: FDP, CDU und Grüne sehen Versagen

Hannover. FDP, CDU und Grüne im Landtag haben dem Kultusministerium ein Versagen beim Corona-Schutz in den niedersächsischen Schulen vorgeworfen. Die Gesundheitsämter schafften es nicht mehr, Quarantäne-Anordnungen zu verschicken, sagte der FDP-Abgeordnete Björn Försterling am Mittwoch. Die von der Region Hannover getroffene Entscheidung, dass die Schulen selber über Quarantäne-Maßnahmen und eine Rückkehr zum Wechselmodell beim Unterricht entscheiden, sei von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) revidiert worden. "Es muss doch Aufgabe sein, die Gesundheitsämter zu entlasten."

Die CDU-Abgeordnete Mareike Wulf beklagte ebenfalls, dass die Gesundheitsämter am Limit und für die Schulen kaum noch zu erreichen seien. Informationen zu positiven Fällen kämen eher von den Eltern und nicht von den Behörden. Es sei an der Zeit, dass Kultusminister Tonne seine bisherige Strategie überdenke. Die Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg sprach von einer fehlenden Planungssicherheit für die Schulen. Die Klassen müssten entzerrt werden und Lüftungsgeräte installiert werden. Außerdem habe die Landesregierung bisher nichts gegen überfüllte Schulbusse getan.

Minister Tonne wies die Vorwürfe zurück. Kürzlich noch hätten Schulträger und Spitzenverbände erklärt, dass das Lüftungskonzept für die Klassenräume funktioniere. Die Regeln für das Szenario B, den Unterricht mit geteilten Klassen, seien klar formuliert und Lüftungsgeräte täuschten eine falsche Sicherheit vor. "Das Ziel ist es, den Bildungsauftrag in extrem schwieriger Lage zu erfüllen", sagte Tonne. "Was wir überhaupt nicht gebrauchen können, ist das Hereintragen von Verunsicherung in das Schulsystem."