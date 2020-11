Linksfraktion: Mehr Corona-Information für ärmere Stadtteile

Bremen. In Bremen treffen die gehäuften Corona-Infektionen vor allem ärmere Stadtteile. In diesen Vierteln müsse noch mehr Aufklärung und Prävention betrieben werden, sagte der Kovorsitzende der Linksfraktion im Bremer Parlament, Nelson Janßen. Die Belastung gerade von Vierteln wie Tenever oder Gröpelingen sei "traurigerweise keine Überraschung". Dort seien die Gesundheitskennziffern schon seit Jahren schlechter, sagte Janßen der Deutschen Presse-Agentur.

Das Bundesland Bremen hat seit Ende Oktober die höchste Infektionsrate aller Länder mit 200 und mehr bestätigten Ansteckungen auf 100 000 Einwohner in einer Woche. Das liegt vor allem an gehäuften Infektionen in der Stadt Bremen, nicht an Bremerhaven. In Bremen wiederum sind ärmere Stadtteile mit beengten Wohnverhältnissen und einem hohen Anteil an Migranten stärker betroffen als andere, wie Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) mitteilte.

Der überfüllte Nahverkehr in der Hansestadt sollte mit zusätzlichen Bussen und Bahnen entzerrt werden, um das Ansteckungsrisiko zu verringern, sagte Janßen. "Insbesondere Leute mit schmalem Geldbeutel sind auf den ÖPNV angewiesen." Die gleiche Forderung erhebt auch die oppositionelle CDU in Bremen. Der Linken-Politiker Janßen forderte auch, dass Unternehmen ihren Arbeitsbeginn entzerren sollten. Nötig seien auch mehr Kontrollen der Hygienemaßnahmen an Arbeitsplätzen.