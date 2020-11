Weihnachtsbaum für Autostadt Wolfsburg gefällt

Uslar/Wolfsburg. 24 Meter hoch und etwa acht Tonnen schwer: Im Solling ist am Dienstag von den Niedersächsischen Landesforsten der Weihnachtsbaum für die Autostadt in Wolfsburg gefällt worden. Die Fichte ist nach Angaben des Museums und Kulturzentrums mit 35 Jahren ein noch junger Baum. Nach der Verladung sollte die Fichte nach Wolfsburg gebracht und in der Nacht zum Freitag aufgestellt werden. Eine Herausforderung für die Auswahl eines geeigneten Baums sei die Borkenkäferplage gewesen. Die Autostadt ist ein Museum und Kulturzentrum, zugleich aber auch das Auslieferungszentrum für Neuwagen von VW. Die Anlage direkt neben dem VW-Werk feierte in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen.