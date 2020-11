A2-Vollsperrung an zwei Wochenenden: Oberleitungen erneuert 

Hannover. Wegen der Erneuerung von Hochspannungsleitungen wird die Autobahn 2 im Bereich der Anschlussstelle Lehrte an den kommenden zwei Wochenenden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Austausch der 80 Jahre alten Oberleitungen sei unaufschiebbar, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Dienstag mit. An den Oberleitungen seien Seilschäden festgestellt worden. Die Arbeiten werden vom Energieversorger Avacon ausgeführt.

Die Vollsperrungen erfolgen von Freitag, 13. November, 20.00 Uhr bis Sonntag, 15. November, 17.30 Uhr sowie von Freitag, 20. November, 20.00 Uhr bis Sonntag 22. November, 17.30 Uhr. Eine überregionale Umleitung führt ab dem Autobahnkreuz Hannover Ost über die A7 und die A39. Eine regionale Umleitung ist den Angaben zufolge ab der Anschlussstelle Lehrte-Ost über die B65/B443/K134 eingerichtet.