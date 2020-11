Grizzlys Wolfsburg verpflichten Abwehrspieler Melchiori

Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg haben Defensivspieler Julian Melchiori verpflichtet. Der 1,95 Meter große Kanadier erhält beim Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Vertrag ab dem Beginn dieser Saison, wie die Grizzlys am Dienstag mitteilten. Wann und ob diese Saison beginnt, ist aber noch unklar. Über den Start soll bei einer Videokonferenz am 19. November entschieden werden. Als möglicher Starttermin steht nach wie vor der 18. Dezember im Raum.

Melchiori, der auch schon NHL-Erfahrung sammelte, spielte in der vergangenen Saison im US-Bundesstaat New York für die Binghamton Devils in der American Hockey League und stand anschließend in Russland unter Vertrag. Er könnte bereits beim Vorbereitungsturnier MagentaSport-Cup für die Grizzlys zum Einsatz kommen. In ihrem ersten Spiel des Turniers treffen die Wolfsburger an diesem Samstag auf die Düsseldorfer EG.