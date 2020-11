Unbrauchbare Fähranlegerbrücken: Langeoog hofft auf Lösung

Bensersiel/Langeoog. Im Streit um die neuen und bislang unbrauchbaren Brücken an den Fähranlegern von Langeoog und Bensersiel setzt die Insel auf eine zeitnahe Lösung. "Wir hoffen, dass bis Ende Januar nächsten Jahres eine Lösung steht und wir die Brücken dann endlich in Betrieb nehmen können", sagte Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die zwei neuen Brückenanlagen für den Fährverkehr zwischen Bensersiel auf dem Festland und der Insel Langeoog bereiten der Inselgemeinde, die den Fährverkehr betreibt, seit Monaten Sorgen. Grund ist ein Fehler bei der Planung der Anlagen. Die Elektrohubbrücke, über die Gepäck vom Anleger auf die Fähren transportiert werden soll, ist laut der Gemeinde rund 40 Zentimeter zu lang geraten. Die Folge: Die neuen Brücken können vorerst nicht genutzt werden.

Das zuständige Planungsbüro habe laut Horn nun mehrere Lösungen vorgeschlagen. Eine davon komme nur in Betracht. Diese müsse nun ordentlich geprüft werden - dazu will die Inselgemeinde auch einen externen Experten für Hafenbau einschalten. Wie genau die Lösung aussehen könnte, dazu machte Horn keine Angaben.