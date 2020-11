Lastwagen kollidiert mit Güterzug: Fahrer leicht verletzt

Marklohe. Ein Lastwagen ist am Montag in einem Gewerbegebiet im Kreis Nienburg/Weser an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Güterzug zusammengestoßen. Der Zug entgleiste bei der Kollision in dem zu Marklohe gehörenden Ortsteil Lemke, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagenfahrer wurde demnach leicht verletzt. Vermutlich habe er den Zug, der Tankwaggons beförderte, übersehen, hieß es. Gefahrgut sei nicht ausgelaufen. Über die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.