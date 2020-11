Landtag debattiert über richtigen Kurs in Corona-Krise

Hannover. Der Landtag in Hannover hat erstmals unter breiterer Einbeziehung der Opposition als bisher über den richtigen Kurs in der Corona-Krise debattiert. Nachdem Grüne und FDP monatelang auf mehr Mitsprache bei den Corona-Regeln gepocht hatten, erhielten beide Fraktionen am Dienstag mehr Redezeit sowie die Möglichkeit, mehr Anträge zu stellen als bisher.

Die Grünen legten Anträge zur Öffnung von Bibliotheken sowie der Außenflächen von Freilichtmuseen und Zoos vor und forderten mehr Planungssicherheit für den Betrieb der Schulen. Die FDP verlangte eine Verbesserung der Corona-Warn-App sowie eine bessere Differenzierung der Einschränkungen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Jens Nacke, sprach von unkoordinierten und wenig durchdachten Vorschlägen der Oppositionsfraktionen. Grundsätzlich könne über deren Anträge sofort abgestimmt werden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Wiard Siebels. Es gebe eine Gesundheitskrise, keine Parlamentskrise.