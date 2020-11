Museum zeigt riesige Saurier-Modelle: Aufbau heute

Hannover. Lebensgroße Saurier-Modelle präsentiert das Landesmuseum Hannover ab Anfang Dezember in einer neuen Ausstellung. Auf dem Außengelände des Museums soll am heutigen Dienstag (14.00 Uhr) die Nachbildung eines mehr als 40 Meter langen Seismosaurus aufgebaut werden. Bereits am Montag sollten die ersten Modelle platziert und für die Anlieferung die vor dem Museum verlaufende Willy-Brandt-Allee für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ausstellung "KinoSaurier. Zwischen Fantasie und Forschung" ist vom 4. Dezember bis 25. Mai 2021 geöffnet. In der Ausstellung geht es unter anderem um die Frage, ob Saurier aus erfolgreichen Kinofilmen wie "Jurassic Park" dem Stand der Forschung entsprechen.