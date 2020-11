Bauarbeiter stürzten sechs Meter in die Tiefe

Barver. Ein Bauarbeiter in Barver (Kreis Diepholz) ist beim Einsturz eines Gerüsts schwer verletzt worden. Der 25-Jährige und ein Kollege waren am Montag mit Dacharbeiten beschäftigt, als das Gerüst unter ihnen nachgab. Beide konnten sich nicht halten und stürzten etwa sechs Meter tief auf einen harten Boden, wie die Polizei mitteilte. Der 25-Jährige musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der zweite Arbeiter war leichter verletzt, kam aber ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Polizei und das Gewerbeaufsichtsamt begannen Ermittlungen zur Unfallursache.