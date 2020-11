FDP: Landtag soll über Corona-Politik entscheiden

Hannover. Die FDP hält die Beteiligung des Parlaments in Niedersachsens Corona-Politik weiter für unzureichend. Zwar kann die Opposition am Dienstag erstmals mehr Anträge zu dem Thema einbringen als bisher und erhält dafür auch mehr Redezeit. Das sei aber noch keine Stärkung des Parlamentarismus, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Montag in Hannover.

Er forderte, dass der Landtag künftig darüber entscheiden müsse, ob die von der Landesregierung geplanten Corona-Regeln in Kraft treten oder nicht. In eiligen Fällen wie dem derzeitigen Anstieg der Neuinfektionen könne das auch binnen einer Woche im Nachhinein geschehen. In einer Zeit, in der die Regierung viele Lebensbereiche einschränke, müsse sie sich im Landtag erklären.

Inhaltlich fordert die FDP in ihrer Corona-Strategie unter anderem flächendeckende Schnelltests, um weitere Lockdowns zu verhindern. Zudem setzt die Partei auf mehr Eigenverantwortung der Bürger. "Der Staat kann und darf nicht alles regeln, überwachen und durchsetzen", heißt es in einem Antrag.

Landtagspräsidentin Gabriele Andretta hatte zuvor in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur betont, die Demokratie sei "nicht außer Kraft gesetzt". Die SPD-Politikerin verwies auf den Corona-Sonderausschuss des Landtags und den teils mehrmals wöchentlich tagenden Gesundheitsausschuss. "Ich bin jedoch überzeugt: Je länger Grundrechtseinschnitte dauern, umso mehr bedarf es der Legitimation durch den Gesetzgeber", sagte Andretta.