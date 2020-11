Ex-Profi Mittmann neuer Geschäftsführer in Braunschweig

Braunschweig. Der ehemalige Profi Nils Mittmann ist neuer Geschäftsführer und Sportdirektor der Basketball Löwen Braunschweig. Der 41-Jährige tritt die Nachfolge von Oliver Braun an, wie der Bundesligist am Sonntag mitteilte. Der langjährige Geschäftsführer Braun hatte im Juli für vier Monate noch einmal die Nachfolge von Sebastian Schmidt übernommen, kehrt jetzt aber zu seinem Arbeitgeber Volkswagen AG zurück. Mittmann spielte insgesamt acht Jahre für die Braunschweiger.

"Ich bin sehr glücklich darüber, zusammen mit Nils Mittmann in die Zukunft zu gehen. Nils ist ein Gesicht des Braunschweiger Basketballs, wir haben bereits zusammen auf dem Parkett gestanden und uns schon damals sehr gut verstanden", sagte NBA-Star Dennis Schröder, der Alleingesellschafter der Braunschweiger Basketballer ist. "Nils und ich haben die gleichen Visionen und identische Ziele - und er ist jung und hungrig, so wie unsere Mannschaft und die Organisation an sich", sagte Schröder.