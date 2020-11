Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Oldenburg. Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer gestoppt, der offenbar zuvor in einen Unfall verwickelt war. Der 41-Jährige war den Beamten am Samstag aufgefallen, weil er in Schlangenlinien durch Oldenburg fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten entdeckten einen erheblichen Schaden im Frontbereich und an der Windschutzscheibe des Autos. Vermutlich ist der Mann mit seinem Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild oder einen Ampelmasten geprallt. Die Polizei fand die Unfallstelle zunächst nicht. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.