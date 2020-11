Cloppenburg: Radfahrer bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Cloppenburg. Ein 33-jähriger Radfahrer ist in Cloppenburg bei einem Zusammenprall mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Beim Überqueren der Emsteker Straße wurde der Radfahrer am Samstag von dem Lkw erfasst, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der 33-jährige Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Der 38-jährige Lastwagenfahrer hatte laut Polizeiangaben Vorfahrt, er habe den Zusammenstoß trotz Bemühungen nicht verhindern können.