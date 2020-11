Feuer in Altstadt im Landkreis Göttingen

Hann. Münden. In der Altstadt von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist am Freitagabend in einem Geschäftshaus ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf mehrere benachbarte Fachwerkhäuser über, die evakuiert wurden, wie die Polizei mitteilte. Aus dem Geschäftshaus waren nach Angaben eines Sprechers alle Bewohner rechtzeitig herausgekommen. Verletzt wurde demnach niemand. Die Brandursache sowie weitere Details waren laut Mitteilung zunächst unklar. Die Polizei ging eigenen Angaben zufolge davon aus, dass sich die Löscharbeiten noch bis in die Morgenstunden hinziehen würden. Wegen der dichten Bebauung sei die Brandbekämpfung sehr schwierig. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt.