Grüne beraten über Volksbegehren und Atompolitik

Hannover. Die Grünen in Niedersachsen beraten heute auf einem Online-Landesparteitag über zwei Kernthemen ihrer Partei: Atompolitik und die Suche nach dem besten Weg für mehr Umwelt- und Naturschutz. Die Beratungen der über 200 Delegierten finden wegen der Corona-Pandemie online statt.

Nachdem Umweltschutzverbände wie der Nabu und der BUND ein Volksbegehren für mehr Artenvielfalt gestartet hatten, rang die Landesregierung in den vergangenen Monaten mit den Verbänden und Vertretern der Landwirtschaft darum, das Volksbegehren zu stoppen. Zuletzt wurde ein Kompromiss erzielt, doch die Debatte über das Thema geht auch bei den Grünen weiter, sie hatten das Volksbegehren unterstützt.

Außerdem wollen die Grünen über Atompolitik debattieren, als Gastrednerin dazu wird die frühere Landtags- und Europaabgeordnete Rebecca Harms erwartet. Sie kommt aus der Nähe von Gorleben, das jahrzehntelang als Standort für ein Atomendlager erkundet wurde. Kürzlich jedoch teilte die Bundesgesellschaft für Endlagerung mit, dass Gorleben nicht mehr unter den 90 Gebieten in Deutschland ist, die günstige geologische Bedingungen für die Lagerung hoch radioaktiver Abfälle bieten. Wie es bei der Endlagersuche nun weitergeht, wird deshalb Gegenstand der Beratungen sein.

Ein weiterer Schwerpunkt des Landesparteitages ist die Debatte über einen Leitantrag zur sozial-ökologischen Transformation. Dabei geht es um Ideen, wie Niedersachsen angesichts der Herausforderungen der Corona-Krise zukunftsfähiger und wirtschaftlich krisenfester werden kann. Als Gastredner haben sich die Grünen dazu den Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller, eingeladen.

An der Spitze des Grünen-Landesverbandes in Niedersachsen stehen derzeit Anne Kura und Hans-Joachim Janßen, Landtags-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg will ebenfalls reden.