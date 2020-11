Niedersächsische Corona-Hotline länger erreichbar

Hannover. Die Corona-Hotline der niedersächsischen Landesregierung ist künftig länger erreichbar als bisher. Die Sprechzeiten wurden von montags bis freitags um eine Stunde sowie am Wochenende um zwei Stunden ausgeweitet, teilte am Freitag das Innenministerium in Hannover mit. An die Hotline können sich Menschen wenden, die zu den coronabedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens Fragen haben. An Wochentagen ist die Hotline (0511/120-6000) künftig von 8.00 bis 19.00 Uhr erreichbar, am Wochenende und an Feiertagen von 10.00 bis 17.00 Uhr.