Hannover. Weil sich in diesem Jahr besonders viele Menschen gegen Grippe impfen lassen wollen, rufen die niedersächsischen Kassenärzte dazu auf, Risikogruppen den Vortritt bei den Impfungen zu lassen. Die geplanten 2,5 Millionen Impfdosen würden nicht einmal dazu reichen, ein Drittel aller Menschen in Niedersachsen zu impfen. Insofern sollten aus gemeinsamer Solidarität schwerpunktmäßig Menschen im Alter über 60 Jahren, chronisch Kranke oder Schwangere geimpft werden, sagte Carsten Gieseking, Vorsitzender des Fachausschusses hausärztliche Versorgung der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), am Freitag.

Dem Gesundheitsministerium in Hannover zufolge ist die Nachfrage nach der Impfung im Zuge der Corona-Krise deutlich gestiegen. "Einen solchen Run auf die Grippeschutzimpfung hat es in den vergangenen Jahren nicht gegeben", sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag. "Das macht Hoffnung, dass die Grippewelle in diesem Jahr deutlich geringer ausfällt als in der Vergangenheit." Wenn die 2,5 Millionen Impfdosen tatsächlich alle genutzt würden, wäre das ein großer Erfolg. "Wir hatten eine so hohe Impfquote in den letzten Jahren nie."

Die KVN erhielt zuletzt allerdings verstärkt Meldungen von Arztpraxen aus ganz Niedersachsen, dass Grippe-Impfstoff fehle. Apotheken in zahlreichen Städten und Gemeinden meldeten demnach zudem, dass auf absehbare Zeit auch keine Bestellungen mehr entgegengenommen werden könnten. In der Corona-Pandemie war verstärkt dazu aufgerufen worden, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Laut KVN führte das zu einem Run auf die Praxen. Viele hätten den Unmut der Bürger zu spüren bekommen, wenn der Impfstoff fehlte.

Der Bund hat 6,5 Millionen Impfdosen für ganz Deutschland zusätzlich in Aussicht gestellt. Das niedersächsische Gesundheitsministerium sei gefordert, diese für die Praxen zeitnah zur Verfügung zu stellen, sagte der stellvertretende KVN-Vorstandsvorsitzende Jörg Berling. "Wie und wann diese Lieferungen Niedersachsen erreichen werden, wissen wir nicht. Es heißt, im November oder Dezember."

Das Ressort in Hannover verwies wiederum auf das Bundesgesundheitsministerium. Dieses habe auch auf Nachfrage noch keine Angaben gemacht, wann mit den zusätzlichen Impfdosen zu rechnen sei und auf welchem Wege diese verteilt werden sollen. "Wir gehen davon aus, dass auch die über den ganz normalen Großhandel verteilt werden, sodass sie von Apotheken und von Ärztinnen und Ärzten bezogen werden können", sagte der Ministeriumssprecher.