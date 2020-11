CDU bringt Ausweitung des Teil-Lockdowns ins Spiel

Hannover. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hält die CDU im niedersächsischen Landtag eine Ausweitung des Teil-Lockdowns für denkbar. Es dürfe "keine Tabus, keine Denkverbote" geben, sollte sich das Virus weiter ausbreiten, sagte Fraktionschef Dirk Toepffer am Freitag in Hannover. So müsse dann über eine Rückkehr zum Wechselmodell an den Schulen, aber auch über die erneute Schließung des Einzelhandels oder ein Verbot von Gottesdiensten nachgedacht werden.

"Diese Debatte dürfen wir nicht erst dann führen, wenn es zu spät ist", betonte Toepffer. Er kritisierte dabei die Opposition, die vor allem für Lockerungen werbe. Eine Ausgangssperre bezeichnete Toepffer aber als "das allerletzte Mittel". Eine Regierungssprecherin sagte am Freitag, weitere Schließungen seien denkbar - ebenso seien bei einer günstigen Entwicklung der Infektionszahlen aber auch leichte Lockerungen Ende des Monats möglich: "Es ist leider viel zu früh, darüber jetzt zu spekulieren."

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auch in Niedersachsen weiter deutlich an. Am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt fast 1600 neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag. Lediglich sieben Regionen lagen unter dem als kritisch erachteten Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche.