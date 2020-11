Verpuffung in Kellerraum: Keine Verletzten

Ronnenberg. Im Keller eines Doppelhauses in Ronnenberg in der Region Hannover ist es zu einer Verpuffung gekommen. Eine Familie mit zwei Kindern habe sich unverletzt retten können, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Hannover. Die Ursache der Verpuffung und des Brandes vom Donnerstagabend war zunächst unklar. Das Haus im Ortsteil Weetzen sei nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden liege bei rund 150 000 Euro. Die Ermittlungen laufen.