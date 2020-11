Bremen beruft Sonderkonferenz der Wirtschaftsminister ein

Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hat für diesen Donnerstagnachmittag eine Sondervideokonferenz der Wirtschaftsminister der Länder einberufen. Zentrales Thema sei die Abwicklung und Ausgestaltung der "Außerordentlichen Wirtschaftshilfen" des Bundes für den laufenden Monat November, hieß es zur Begründung in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsbehörde. Bremen hat derzeit den Vorsitz in der Wirtschaftsministerkonferenz inne. Nach den Gesprächen, an dem auch das Bundeswirtschaftsministerium teilnehme, werde über die Ergebnisse informiert, hieß es.