Sieben positive Corona-Tests: Mannschaft des SV Meppen

Meppen. Alle Spieler des Fußball-Drittligisten SV Meppen und das Trainerteam um den früheren Nationalspieler Torsten Frings sind vom zuständigen Gesundheitsamt in eine 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt worden. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Auslöser dafür ist, dass bei einer der regelmäßigen Corona-Testreihen bei den Emsländern am Dienstag sieben positive Ergebnisse herauskamen. Ihr Heimspiel gegen Waldhof Mannheim am Samstag können die Meppener unter diesen Umständen nicht austragen. Eine offizielle Absage der Partie liegt allerdings noch nicht vor.