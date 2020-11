Hannover Rück bleibt trotz Corona auf Gewinnkurs

Hannover. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz der Belastungen durch die Corona-Krise in diesem Jahr mit einem Gewinn von mehr als 800 Millionen Euro. Für 2021 peilt der Vorstand einen Überschuss von 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro an, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. "Die Covid-19-Pandemie wird uns auch im kommenden Jahr weiter beschäftigen", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. Daher hingen die Aussichten 2021 vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Im dritten Quartal zehrten erneut Versicherungsschäden infolge der Pandemie, aber auch Stürme in den USA und die schwere Explosion in Beirut am Ergebnis. Der Gewinn brach im Jahresvergleich um 22 Prozent auf rund 266 Millionen Euro ein. Wie andere Unternehmen hatte die Hannover Rück ihr ursprüngliches Gewinnziel für 2020 im Frühjahr zurückgezogen. "Die Belastungen aus der Covid-19-Pandemie sind nach dem Ende des dritten Quartals besser abschätzbar", sagte Henchoz.

Dennoch bleiben große Unsicherheiten - auch weil das öffentliche Leben in Deutschland und vielen anderen Ländern zum zweiten Mal in diesem Jahr heruntergefahren wurde. Dieser Lockdown dürfte aber nicht so hohe Versicherungsschäden auslösen wie der erste, sagte Finanzchef Clemens Jungsthöfel in einer Telefonkonferenz.

Bei vielen Versicherern ist noch offen, inwieweit sie für die coronabedingte Schließung von Betrieben geradestehen müssen. Im dritten Quartal stockte die Hannover Rück ihre Schadenrückstellungen für Folgen der Pandemie auf - allein im Schaden- und Unfallgeschäft von 600 auf 700 Millionen Euro. Der Großteil der Summe entfällt auf versicherte Schäden durch Betriebsausfall, den Ausfall von Veranstaltungen und die Kredit- und Kautionsversicherung. In der Lebens- und Kranken-Rückversicherung schlugen die steigenden Todesfallzahlen in den USA teurer zu Buche.

Den Aktionären stellte der Vorstand für 2020 eine Basisdividende von 4 Euro in Aussicht - so viel wie im Vorjahr. Ob es zudem wieder eine Sonderdividende gibt, will das Management später entscheiden.