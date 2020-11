Scheiben an 50 Bushaltestellen zerschlagen

Bremerhaven. Unbekannte Täter haben Glasscheiben an etwa 50 Buswartehäuschen in und um Bremerhaven zerschlagen. Die Polizei bat deshalb um Hinweise. Der Verkehrsbetrieb Bremerhaven Bus setzte am Mittwoch eine Belohnung von 2500 Euro aus für Hinweise auf die Täter. Die Taten geschahen den Angaben nach von Samstag bis Dienstagmorgen. Betroffen waren Bushaltestellen in Bremerhaven und im angrenzenden niedersächsischen Landkreis Cuxhaven. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Neben den Wartehäuschen habe es auch Beschädigungen an den digitalen Anzeigetafeln gegeben, sagte Robert Haase, Geschäftsführer von Bremerhaven Bus.