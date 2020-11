Nur wenige Corona-Verstöße in Hannover und Bremen

Hannover/Bremen. Bei Kontrollen der neuen Corona-Vorgaben hat es im Bereich der Polizeidirektion Hannover am Dienstag nur wenige Verstöße gegeben. Bei einigen Friseurbetrieben seien fehlende Hygienekonzepte festgestellt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zudem habe es an einigen S-Bahnhöfen mehrere Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben, so dass entsprechende Verfahren eingeleitet worden seien. Zumeist sei die Akzeptanz für die Maßnahmen aber hoch.

In Bremen gab es nach einem Bericht des Innensenats am Dienstag 36 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gegen das Infektionsschutzgesetz. Fast einhundert Personen wurden demnach ermahnt und aufgefordert, ihre Maske aufzusetzen. Ein Frisörladen sei geschlossen worden.