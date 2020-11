15 Corona-Fälle in Altenpflegeheim in Bad Sülze

Stralsund. In einem Altenpflegeheim in Bad Sülze (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind 15 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen seien elf Bewohner und vier Mitarbeiter, teilte ein Sprecher des Landkreises am Mittwoch mit. Alle seien umgehend isoliert worden.

Corona-Fälle meldete der Landkreis auch aus neun Schulen, einem Sonderpädagogischen Förderzentrum und aus der Hochschule Stralsund. Dort sind 27 Studenten und zwei Lehrkräfte nach dem Positivtest einer Studierenden in Quarantäne. Die Testergebnisse nach dem Abstrich am 3. November stehen noch aus, wie eine Sprecherin sagte. Wegen des steigenden Testaufkommens dauere es immer länger, bis die Laborergebnisse vorliegen. Der Kreis halte daher an seiner Strategie fest, Schüler, die als Kontaktpersonen identifiziert wurden, zunächst ohne Test in Quarantäne zu schicken. Sie werden erst getestet, kurz bevor sie wieder zur Schule gehen sollen.