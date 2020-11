Träger: Corona verschärft finanzielle Misere der Suchthilfe

Hannover. Die Suchthilfe in Niedersachsen befürchtet Schließungen von Beratungsstellen, sollte das Land seine finanzielle Förderung nicht erhöhen. Notwendig sei eine Aufstockung um eine Million Euro jährlich, sagte die Vorsitzende der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen (NLS), Evelyn Popp, am Mittwoch. Die Förderung des Landes in Höhe von 4,64 Millionen Euro stagniere seit Jahren, deshalb drohe ein Abbau von Stellen.

Landesweit gibt es etwa 700 000 suchtkranke Menschen, rund 300 000 von ihnen haben Probleme mit Alkohol. Die Corona-Krise sei eine enorme Belastung für Suchtkranke, erklärte Popp, die auch Leiterin der anonymen Drogenberatung Delmenhorst ist. "Manche reagieren mit Angst und Rückzug, andere mit extremem Konsum."

Laut NLS verschärft die Pandemie die finanzielle Misere der landesweit 75 ambulanten Suchtberatungsstellen. Wegen der Hygieneregeln sei mehr Personal erforderlich, zum Beispiel weil Therapie-Gruppen verkleinert werden mussten.

Die Einrichtungen unterstützen auch die Angehörigen der Erkrankten. Die Suchtberater wiesen auf die enormen Folgekosten der Abhängigkeit hin. So könnten mit präventiven und frühzeitigen Angeboten etwa Verschuldung, Beschaffungskriminalität, Gewalt und Unfälle infolge von Alkohol am Steuer verhindert werden, hieß es.