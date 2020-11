Streit auf Gelände eines Autohändlers eskaliert

Großefehn. Bei einem Streit im ostfriesischen Großefehn sind fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen kam in ein Krankenhaus. Insgesamt sollen bei der Auseinandersetzung mehr als 15 Menschen mit stumpfen Gegenständen aufeinander eingeschlagen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Womit genau und warum die Kontrahenten auf dem Gelände eines Autohändlers im Kreis Aurich am Montag aufeinander losgingen, war zunächst nicht bekannt. Die Personen sollen zu zwei Gruppen gehören, die in Streit gerieten. Polizisten rückten an und brachten die Lage unter Kontrolle.