Ministerin: Laternenumzüge nur im Familienkreis

Hannover. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen von größeren Laternenumzügen in diesem Jahr abgeraten. "So schade es ist und so schwer es fällt: In diesem Jahr raten wir dazu, nur im ganz engen Familienkreis mit der Laterne um die Häuser zu ziehen", sagte die SPD-Politikerin dem Sender Antenne Niedersachsen. Soziale Kontakte müssten auf ein absolutes Minimum reduziert werden, um den rasanten Anstieg der Infektionszahlen in den Griff zu bekommen und die Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Sie ergänzte: "Im nächsten Jahr können wir dann hoffentlich wieder an den gewohnten Umzügen teilnehmen."