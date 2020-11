Hannover/Salzgitter/Bremen. Seit Montag gelten in Niedersachsen und Bremen strenge Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen - und ein Großteil der Menschen hält sich daran. In Hannover sprachen Polizeibeamte mehr als 1300 Menschen wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht an, die meisten setzten ihren Mund-Nasen-Schutz den Angaben zufolge aber unverzüglich auf. Zwei Wettbüros in der Region Hannover wurden wegen Verstößen geschlossen. Auch in Bremen hielten sich die Menschen überwiegend an die neuen Regeln. In einem Fall weigerte sich ein Fahrgast im Nahverkehr, die Maske aufzusetzen.

Vielerorts war angekündigt worden, dass die Polizei die Einhaltung der strengeren Corona-Maßnahmen überwacht. Am Montag begann in ganz Deutschland ein vierwöchiger Teil-Lockdown, um die sprunghaft gestiegenen Corona-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen.

Dennoch überschreiten in Niedersachsen immer mehr Landkreise und kreisfreie Städte die kritische Schwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen - nur noch 10 von 45 Regionen lagen unter diesem Wert. Am höchsten lag die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Cloppenburg mit 288,8. Landesweit stieg die Zahl der Infektionen in Niedersachsen um 1024 auf inzwischen 39 741 Infektionen mit dem Coronavirus. 769 Menschen sind an und mit Sars-CoV-2 gestorben.

Vor allem fehlender Mund-Nasen-Schutz in der Fußgängerzone Hannovers riefen am Montag die Beamten auf den Plan, wie die Polizei mitteilte. Bis zu 30 Prozent der Menschen seien ohne Maske unterwegs gewesen. Die Polizei erinnerte per Lautsprecherdurchsagen an die Beschränkungen, auch angesichts langer Schlangen vor Geschäften und Supermärkten.

In Ricklingen fiel Beamten auf, dass eine Wettannahmestelle unerlaubterweise geöffnet war. Kunden wurden Gewinne an der Tür ausgezahlt. Das Geschäft wurde geschlossen. In Burgdorf in der Region Hannover war eine Gaststätte trotz Verbots geöffnet, die Gäste missachteten die Hygienevorschriften. Der Betrieb musste schließen. In Wunstorf wurde ebenfalls ein Wettbüro geschlossen.

In Wolfsburg urteilte die Polizei, die Reaktion auf Ansprachen bei fehlendem Mund-Nasen-Schutz sei oft positiv. Auch in Salzgitter zeigten sich die Angesprochenen oft einsichtig, sagte ein Polizeisprecher. Die meisten setzten nach einem Hinweis eine Maske auf. Dass sich jemand widersetze, komme nicht häufig vor. In der Peiner Innenstadt seien allerdings etwa 20 Menschen durch provokantes Verhalten aufgefallen, sagte ein Polizeisprecher. Die Gruppe mit Kindern sei verbal aggressiv und provokant auch gegenüber Polizisten aufgetreten.

Im Raum Oldenburg wie auch im Raum Osnabrück gab es kaum Vorfälle. Ein Polizeisprecher in Osnabrück sprach von Ermahnungen und Ordnungswidrigkeiten in niedriger zweistelliger Höhe. Die Menschen hielten sich überwiegend an die neuen Regeln. In Bad Gandersheim mussten die Menschen nur in drei Fällen auf das Tragen beziehungsweise das richtige Tragen der Maske hingewiesen werden. Die Ermahnten sahen ihr Fehlverhalten ein.

Das galt auch für Bremen: 153 Menschen seien von Polizei und Ordnungsamt angesprochen worden, damit sie beispielsweise den Mund-Nasen-Schutz richtig aufsetzen, sagte eine Sprecherin der Bremer Innenbehörde. In 59 Fällen habe es Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gegeben. Nur in einem Fall habe sich ein Fahrgast im Nahverkehr standhaft geweigert, die Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. Er musste dann mit aufs Revier.

Die neuen Corona-Auflagen sind besonders in der Gastronomie und in Spielhallen unbeliebt. Beim niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gingen bislang 24 Klagen gegen die Auflagen ein. Darunter 18 Eilverfahren, die "zeitnah" entschieden würden, sagte ein Sprecher. Insgesamt zehn Verfahren betreffen den Angaben zufolge die Gastronomie, in vier Fällen geht es um Spielhallen. Der Senat habe dem Land eine Frist zur Stellungnahme bis Mittwoch gegeben. Spätestens in der kommende Woche sind Entscheidungen dazu geplant.