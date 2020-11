Durchsuchungen gegen Verfasser von Hassbotschaften

Hannover. Die Polizei ist in Niedersachsen mit Durchsuchungen gegen die Verfasser von Hassbotschaften im Internet vorgegangen. Die Aktion sei Teil eines EU-weiten Aktionstages zur Bekämpfung von Hasspostings, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes in Hannover am Dienstag. Einzelheiten zu Beschuldigten und den Durchsuchungen waren zunächst nicht bekannt.

Auch die Behörden in Bayern meldeten Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem Aktionstag. Seit 2016 gibt es solche Aktionstage der Strafverfolger in Deutschland, in diesem Jahr war erstmals Europol an der Aktion beteiligt.