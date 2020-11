Musikschulen bleiben offen

Hannover. Weil sie als Bildungseinrichtungen eingestuft werden, dürfen die mehr als 70 niedersächsischen Musikschulen trotz des Teil-Lockdowns im November offen bleiben. "Wir sind darüber sehr erleichtert", sagte der Geschäftsführer des Landesverbandes niedersächsischer Musikschulen, Klaus Bredl, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir nehmen die Herausforderung sehr ernst und passen die Hygienevorschriften an." Beim Musizieren müssen Lehrende und Schüler eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Auch Gruppenunterricht sei möglich, wenn die Abstände eingehalten werden können, sagte der Verbandschef.

In der ersten Phase der Corona-Pandemie war dagegen landesweit kein Publikumsverkehr in den städtischen und privaten Musikschulen erlaubt. Unterrichtet wurde meist online abgehalten. Dies habe den Musikschulen einen Digitalisierungs-Schub gegeben, sagte Bredl. Die 74 Musikschulen in Niedersachsen haben über 152 000 Schülerinnen und Schüler, mehr als die Hälfte von ihnen sind unter zehn Jahre alt. Viele Einrichtungen kooperieren mit Kitas und Schulen. Im Nachbarland Nordrhein-Westfalen müssen die Musikschulen dagegen an diesem Montag (2. November) coronabedingt schließen.