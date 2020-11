Hannover. Ein Jahr nach Amtsantritt will Niedersachsens erster Opferschutzbeauftragter die Angebote zur Opferhilfe bekannter machen. Er sei selbst überrascht gewesen, wie viele Angebote es schon gebe, sagte Thomas Pfleiderer der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Er verstehe sich daher als "Lobbyist für Opferschutz" und sehe seine Funktion darin, die Einrichtungen bekannter zu machen.

Der Opferschutzbeauftragte vermittelt Menschen, die Hilfe suchen, an Ansprechpartner wie die elf Opferhilfe-Büros an den Landgerichten, die Verkehrsopferhilfe oder den Weißen Ring. Seit November 2019 haben sich allerdings erst rund 40 Menschen an die zentrale Anlaufstelle gewendet - einige von ihnen mehrfach. "Das sind auch Leute, die sich einfach mal bemerkbar machen wollen, denen schon damit geholfen ist, dass sie sich mal aussprechen und erzählen können, was ihnen geschehen ist", sagte Pfleiderer.

Nach einem Jahr der internen Aufbauarbeit will der 70-Jährige, der früher als Leitender Oberstaatsanwalt gearbeitet hat, die Opferhilfe nun auch stärker nach außen sichtbar machen. "Wir wären gerne weiter, aber wir haben uns mit vielen Leuten vernetzt und versuchen, das zu koordinieren, was in der Opferhilfe angeboten wird."

Anlass für die Einführung der Anlaufstelle waren nach Pfleiderers Worten "katastrophale Verhältnisse" nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe danach die Initiative ergriffen, um die Strukturen zu verbessern. Vor Niedersachsen hatten auch Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sowie der Bund einen Opferschutzbeauftragten eingeführt.