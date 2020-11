Mit 2,26 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Schöningen. Einen Radfahrer mit über zwei Promille haben Polizisten in der Nacht zum Sonntag in Schöningen im Landkreis Helmstedt aus dem Verkehr gezogen. Der 65-Jährige sei den Beamten zuvor wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei mit. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille - damit gelte der Mann als "absolut fahruntüchtig". Dem 65-Jährigen wurde dann im Klinikum Helmstedt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.