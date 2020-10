Rehe auf der Straße: Notarzt baut Unfall auf Einsatzfahrt

Burweg. Ein Notarzt ist auf einer Einsatzfahrt in Burweg im Landkreis Stade mit seinem Auto verunglückt und dabei verletzt worden. Der 69-Jährige sei in der Nacht zum Freitag mit seinem Wagen von der Bundesstraße 73 abgekommen, als der versuchte mehreren Rehen auszuweichen, teilte die Polizei mit. Dort prallte das Auto gegen einen großen Stein, überschlug sich und rutschte kopfüber auf den Grünstreifen der Gegenfahrbahn. Ersthelfer befreiten den Mann aus dem Wrack. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 60 000 Euro. Die B 73 wurde für die Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.