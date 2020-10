96-Trainer: Frantz und Evina fehlen für Rest der Hinrunde

Hannovers Trainer Kenan Kocak rechnet damit, dass Mittelfeldspieler Mike Frantz und Stürmer Franck Evina "für den Rest der Hinrunde" ausfallen. Evina hatte sich im Training in dieser Woche einen Teilriss des Außenbandes im rechten Knie zugezogen, Frantz erlitt einen Teilabriss der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur. "Es ist in der Tat so, dass wir nicht unbedingt vom Glück verfolgt sind, was Verletzungen angeht", sagte Kocak am Donnerstag. Jammern wollte der 39-Jährige aber nicht. "Es ist keine optimale Situation, aber wir beschäftigen uns nicht mit den Problemen, sondern mit den Lösungen, wie wir das gemeinsam auffangen können."

Nach drei Heimsiegen und zwei Auswärtsniederlagen zum Saisonauftakt tritt Hannover 96 am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth an und will endlich auch auf fremdem Platz punkten. "Wir freuen uns auf eine packende Partie gegen eine sehr spielstarke Mannschaft", sagte Kocak.