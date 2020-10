Weiterer Flieger mit Migranten aus Griechenland

Berlin. Weitere 66 Migranten aus Griechenland sollen an diesem Donnerstag um 11.15 Uhr in Hannover landen. 48 von ihnen stammen aus einem Kontingent von insgesamt 1553 anerkannten Flüchtlingen, deren Aufnahme die Bundesrepublik nach dem verheerenden Brand im griechischen Lager Moria zugesagt hatte. Hinzu kommen nach Angaben des Bundesinnenministeriums 18 unbegleitete Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Die Zahlen können sich bis zum Abflug am Morgen noch kurzfristig ändern.

Die 18 unbegleiteten Jungen stammen bis auf einen Syrer alle aus Afghanistan und müssen in Deutschland noch ein Asylverfahren durchlaufen. Die Koalition hatte im März vereinbart, im Rahmen eines europäischen Aufnahmeprogramms mehreren Hundert Migranten aus Lagern auf den griechischen Inseln die Einreise zu erlauben. Insgesamt 928 Migranten sollen im Laufe der Zeit kommen, 243 davon behandlungsbedürftige Kinder und Jugendliche, der Rest Angehörige.

Unter den 48 Flüchtlingen, die ihr Asylverfahren bereits in Griechenland durchlaufen haben, sind 24 Minderjährige. Elf der Menschen kommen ursprünglich aus dem Irak, zwei aus dem Jemen, drei aus Kamerun, sieben aus Somalia, 15 aus Syrien und zehn aus Palästina.

Voraussetzung für den Transfer nach Deutschland ist laut Ministerium ein negativer Corona-Test. In Hannover sollen die Ankömmlinge erneut getestet werden und bis zu einem negativen Ergebnis in Quarantäne bleiben. Danach werden sie auf die Länder verteilt: 14 Menschen kommen je nach Berlin und Nordrhein-Westfalen, 13 nach Baden-Württemberg, zehn nach Bayern, sechs nach Thüringen, vier nach Niedersachsen, drei nach Hessen und zwei nach Rheinland-Pfalz.