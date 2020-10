Osnabrück sucht speziellen Bürgermeister fürs Nachtleben

Osnabrück. Um das städtische Nachtleben weiterzuentwickeln, will Osnabrück eine Stelle für einen Nachtbürgermeister besetzen. Der Nachtbürgermeister oder die Nachtbürgermeisterin soll die zentrale Anlaufstelle und Ansprechperson für Gastronomen, Veranstalter, Kulturschaffende, Anwohner, Politik und Verwaltung sein, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Stellenausschreibung.

Die Stadt und das Stadtmarketing erwarten sich von der neuen Position, dass sich das Osnabrücker Nachtleben weiter entwickelt und es viele neue kreative Projekte gibt. Dafür sollten die Bewerberinnen und Bewerber gut in der Nacht- und Kreativkultur der Stadt vernetzt sein.

Die Teilzeitstelle solle zu Anfang des kommenden Jahres besetzt werden, sagte eine Sprecherin des Osnabrücker Stadtmarketings. Nachtbürgermeister gibt es in Deutschland unter anderem schon in Mannheim, Mainz und Berlin.