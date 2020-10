Verkäufer will Diebe stoppen und landet auf Motorhaube

Bremen. Bei der Verfolgung von zwei Dieben ist ein 32 Jahre alter Supermarktmitarbeiter in Bremen auf der Motorhaube des Fluchtautos gelandet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkte eine 74-jährige Kundin des Ladens eine Frau, die Waren in ihre Einkaufstaschen legte und diese an der Kasse vorbei an ihren Komplizen reichte. Die Kundin informierte den Mitarbeiter, der dem Duo folgte. Um die Diebe an der Flucht zu hindern, stellte sich der Verkäufer vor den Kleinwagen. Als der Fahrer auf dem Parkplatz Gas gab, landete der 32-Jährige auf der Motorhaube. Etwa zehn Meter fuhr er so auf dem Auto mit. In einer Linkskurve fiel der Mann vom Wagen, landete auf beiden Beinen und blieb unverletzt. Die Diebe flohen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat, die am Montag geschah.