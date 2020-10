Oberschenkelverletzung: Mike Frantz fehlt Hannover 96 lange

Hannover. Mittelfeldspieler Mike Frantz wird Hannover 96 verletzungsbedingt lange fehlen. Der 34-Jährige erlitt im Training am Sonntag einen Teilabriss der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur, wie der niedersächsische Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte. Über die genaue Ausfallzeit machten die 96er keine Angaben. Frantz werde nicht nur im Auswärtsspiel am kommenden Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth, "sondern weit darüber hinaus auf unbestimmte Zeit fehlen", hieß es. Frantz war im Sommer vom SC Freiburg nach Hannover gewechselt und kam bislang in allen fünf Zweitliga-Partien und in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Einsatz.