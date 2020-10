Mützenich: Oppermann war außergewöhnlicher Politiker

Berlin. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat den gestorbenen Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann als außergewöhnlichen Politiker gewürdigt. Mit großer Bestürzung habe die Fraktion von seinem Tod am Sonntagabend erfahren, sagte Mützenich der Deutschen Presse-Agentur. "Seine beherzte und zupackende Art machte ihn zu einem außergewöhnlichen Politiker, der immer mit großer Verantwortlichkeit gehandelt hat." Die gesamte Fraktion sei in Gedanken bei Oppermanns Familie und seinen Freunden.

Oppermann war von 2013 bis 2017 selbst SPD-Fraktionschef gewesen. Er war am Sonntag bei Dreharbeiten für die ZDF-Sendung "Berlin direkt" zusammengebrochen - nach Angaben des Senders kurz bevor er live in die Sendung geschaltet werden sollte. Er sei in die Uniklinik Göttingen gebracht worden.