27-Jähriger stürzt mit Segelflugzeug ab

Melle. Ein 27 Jahre alter Pilot ist in Melle (Landkreis Osnabrück) mit seinem Segelflugzeug abgestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Ursache des Absturzes war unklar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 27-Jährige kam in eine Klinik. Er startete den Flug von einem Segelflugplatz aus. Ein Anwohner hatte den Absturz am Sonntagvormittag gesehen und die Polizei alarmiert.